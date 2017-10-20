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İdlib'de ilk gözlem noktası oluşturuldu

Genelkurmay Başkanlığı, İdlib'de ilk gözlem noktasının oluşturulduğunu açıkladı.

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İdlibde ilk gözlem noktası oluşturuldu

Türk askerinin, 8 Ekim'de başlayan keşif faaliyetleriyle koordineli olarak 12 Ekim'den itibaren Gözlem Noktalarını oluşturmaya başladığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 13 Ekim'de İdlib'deki 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiği açıklandı.

Oluşturulacak diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere de devam ediliyor.

Açıklamada, Türk askerinin bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

Etiketler: tsk, suriye, idlib, Genelkurmay Başkanlığı
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