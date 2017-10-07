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'İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere hitap etti.

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İdlibde ciddi bir harekat var ve bu devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere hitap etti.

'İdlib'de ciddi bir harekat var'

Erdoğan,"Fırat Kalkanı Harekatı'yla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." dedi.

'Şu anda ÖSO yürütüyor, henüz askerimiz orada değil'

Konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, "Türk askeri İdlib'de mi?" sorusuna, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil" yanıtını verdi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, idlib, çatışmazlık bölgesi
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