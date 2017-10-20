'İdlib'de ateşkesi sağlama çalışmalarımız sürüyor'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Irak'ın kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin istikrar ve güvenliğini yakından ilgilendiren gayrimeşru bir referandum yapılmıştır. Bu husus yakından takip edilmekte olup bundan kaynaklanan önemli güvenlik tehdidine karşı gerekli çalışmalar yürütülmekte ve gereken tüm tedbirler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazisi şan ve şerefle dolu ordumuz, belirsizlik, risk ve tehditlerin yoğunlaştığı coğrafyamızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve bağımsızlığını, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kutsal vatan topraklarını milletinin emrinde canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib'de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatleriyle asil milletimizin güvenlik ve huzurunu sağlamak maksadıyla çalışmalarını 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürmeye devam edecektir."



Kaynak: AA