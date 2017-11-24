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Buradasınız : » » İdlib'de 3 numaralı gözlem noktası oluşturuldu

İdlib'de 3 numaralı gözlem noktası oluşturuldu

TSK, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesi izlemek için üçüncü gözlem noktasını oluşturdu.

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İdlibde 3 numaralı gözlem noktası oluşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Astana mutabakatı kapsamında İdlib'de ateşkesin etkinliğinin artırılması ve çatışmaların sona erdirilmesi için kurulan gözlem noktalarına bir yenisini ekledi.

İdlib'de görevini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri 19 Kasım tarihinde üçüncü gözlem noktasını oluşturdu.
Diğer gözlem noktaları için de çalışmalar devam ediyor.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında ise son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 4'ü terör örgütünün sözde lider kadrosundan olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi. 

TRT HABER 

Etiketler: tsk, Muş, ırak'ın kuzeyi, idlib, gözlem operasyonu, Bitlis
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