İdlib Türkiye için neden bu kadar önemli?

Türkiye, Rusya ile birlikte Suriye'nin İdlib kentinde güvenliği sağlamaya hazırlanıyor. Tank namlularının ve dikkatlerin çevrildiği İdlib, kritik konumu ile Türkiye için de büyük öneme sahip. Çatışmasızlık bölgesinin hayata geçmesiyle, Türkiye, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin İdlib üzerinden bir hat oluşturmasını engellemek istiyor.

İdlib'in korunması YPG'nin Akdeniz'e gidebilecek koridorunun önünün kesilmesi anlamına geliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk askeri birlikleri 45 kilometre uzaklıktaki İdlib için hazır, görevleri ise bölgede iç güvenliği sağlamak olacak.

Neden İdlib bu kadar kritik?

Stratejik konumu itibariyle İdlib, Türkiye için hayati noktada bulunuyor. Halep ve Afrin'den göç edenlerin de bulunduğu İdlib'de 4 milyona yakın kişi yaşıyor. El Kaide bağlantılı grupların etkili olduğu bölge; kuzeyinde Hatay, Afrin; doğusunda Halep ve batıda Akdeniz sahilindeki Lazkiye ile çevrili stratejik bir bölge olma özelliği taşıyor. İdlib, Suriye'de yıllardır süren iç savaşın başlama noktası ve kördüğümü olarak nitelendiriliyor. Akdeniz'e çıkış kapısı ve rejimin kalbi durumundaki Lazkiye'ye yakınlığı da bölgenin stratejik değerini arttırıyor.

Bölge Türkiye için farklı bir öneme sahip…

Türkiye, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin İdlib üzerinden Akdeniz'e uzanan bir hat oluşturmasını engellemek istiyor. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki petrolün dünyaya bu hat üzerinden ulaştırılması, aynı zamanda terör örgütü YPG'nin bundan büyük ekonomik çıkar elde etmesi anlamına geliyor. YPG, Irak sınırından başlayarak Akdeniz’e kadar kesintisiz bir koridor oluşturmak için İdlib’in bir bölümünü ele geçirmek zorunda. Ancak, İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin tesis edilerek bölgenin kontrol altına alınması durumunda, Afrin'deki terör yuvalarına hükmeden terör örgütü YPG'nin Akdeniz'e çıkış umudu son bulacak.

Örgütün kuzey Suriye'deki varlığı Afrin bölgesine sıkışıp kalacak

Türkiye, aynı zamanda buradaki sivillere güvenli bir bölge sağlanması ve bunun da olası bir göç dalgasının önünü kesmesi planlanıyor. İntikalde ve sonrasında yerel unsurlar ve Suriye rejimiyle çatışma amaçlanmıyor. Ancak Türk silahlı Kuvvetleri, olası tüm güvenlik risklerini de dikkate alıyor. TRTHABER

