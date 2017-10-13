'İdlib bize sınır, kimse bize neden böyle yaptınız diyemez'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib operasyonu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Fırat Kalkanı Harekatı ile bizi durduramayacaklarının mesajını verdik Savunmamızı güçlendirirken taarruzu da ihmal etmiyoruz. Kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Biz artık badece direnmekle kalmıyoruz kendi oyunumuzu da planlıyoruz. Kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Hiç endişe etmeyin Türkiye yolunda ilerliyor, ilerlemeye de devam edecek. 3 bin 330 ‘ü aşkın tır ile kuzey Suriye’de bizim sınırımızda bir terör örgütü oluşturmaya çalışanların niyeti nedir biz paramızla silah alırken onlara bu kadar silah vermenin gayesi hedefi ne ola ki? Burada soru işaretleri olmuyor mu? Bir Astana süreci başlattık nitekim “Bir gece ansızın gelebiliriz dedik" ve ÖSO ile birlikte İdlib’de bir operasyon başlattık. Çünkü oradaki mazlumların üzerine gelenler ve rejim tüm bunların karşısında bize bir tarihi sorumluk yüklüyor. Halep’te yaşama hakları sona erenler var. İdlib bize sınır biz tedbirimizi almalıyız kimse bize bunu neden böyle yaptınız diyemez”

"Artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor"

"Yaşadığımız bu zor dönemde yanımızda olanları unutmayacağımız gibi sürekli ayağımıza çelme takanları da unutmayacağız." diyen Erdoğan, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk ve mutlak düşmanlık esasına göre tanzim edilemeyeceğini elbette biliyoruz. Bununla beraber müttefik dediğimiz, pek çok platformda birlikte çalıştığımız kimi devletlerin ülkemize karşı sergiledikleri bu iki yüzlü tutumdan biz çok rahatsızız. Yüz yüze geldiğimizde bize her türlü sözü, her türlü teminatı verenlerin arkamızdan oynadıkları oyunların çirkinliği artık gizlenemez, saklanamaz hale gelmiştir. Artık bu mızrak, bu çuvala sığmıyor." şeklinde konuştu.

'Bizim hesabımız tek bayrak, tek millet, tek devlet'

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İdlib’teki kardeşlerimizin izzetini korumanın mağduruyetini gidermenin gayretindeyiz. Kerkük’teki insanlar da yaşam mücadelesi veriyor. Ülkemizde bölgemizde ve sınırımızda hiçbir terör örgütünün kuşatmasına izin veremeyiz. Geleceğimizi ilgilendiren konularda ahkam kesenleri hesapları bizi ilgilendirmiyor. Bizim hesabımız söylüyorum tek bayrak tek vatan tek millet bu böyle biline. Geleceğimizi bu dört temel üzerine kurmakta kararlıyız 80 milyon insanın tek millet oluşundan bahsediyoruz."

‘Herkesin hesapsız plansız işlere kalkışmaya hakkı var ama bizim yok’

2019 hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan şunları kaydetti;

“2019 hazırlıklarımızı bu çerçevede yürütmemiz gerekiyor. Kongrelerimiz devam ediyor. Büyükşehir kongrelerimizi de yapmayı planlıyoruz. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Bizim yol arkadaşlarımızla yolumuzu ayırdık diye bir şeyimiz olamaz biz diğer partiler gibi bakmıyoruz.”



‘Bu bir tasfiye değil, ihtiyaçtan kaynaklanan görev değişimidir’

“Bunu bir bayrak yarışı gibi görüyoruz, bu yolda partimizle sadece gönül bağlarını değil fiziki bağlarını da güçlendirerek devam etmelerini bekliyoruz. Özellikle kritik gördüğümüz yerlerde uygun gördüğümüz değişiklikleri yapacağız. “

‘Gönderdikleri bir Büyükelçi var ki adeta Amerika’yı yönetiyor’

"Ey Amerika kimi beslediğinin farkında değilsin Pensilvanya’da kimi beslediğinin farkında değilsin acaba benzer bir şeyi Türkiye’den biri Amerika’ya karşı yapsa sessiz kalır mısınız? Zaten öyle bir büyükelçiniz var ki adete Amerika’yı yönetiyor."

"Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Biz Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz, bunu böyle bilelim. Onların böyle bir derdi yok. Onlar varsınlar Esed'in yanına gitsinler, onunla dertleşsinler ama biz farklıyız ve İdlib'deki her şehidin hesabını benim vereceğimi söyleyecek kadar gafil, cahil olan bu insanlarla konuşacak bir şeyimiz yok."

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın Meclis üyesine hakaret etmesi konusuna da değinen Erdoğan, " Belediye Başkanı'nı 18 Mart Çanakkale törenlerinde konuşturmayacaksınız" açıklamasında bulundu.