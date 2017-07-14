  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İçtüzük teklifinin görüşmeleri yeniden başlıyor

İçtüzük teklifinin görüşmeleri yeniden başlıyor

Meclis’te iç tüzük mesaisi, alt komisyon görüşmelerinin ardından yeniden başlıyor. Teklif ile, Meclis Genel Kurulu'nun çalışma usul ve saatleri yeniden düzenlenecek.

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İçtüzük teklifinin görüşmeleri yeniden başlıyor

Meclis’te iç tüzük mesaisi, alt komisyon görüşmelerinin ardından yeniden başlıyor.

Teklif ile, Meclis Genel Kurulu'nun çalışma usul ve saatleri yeniden düzenlenecek.

Teklif Anayasa Komisyonu'nun bugünkü toplantısında ele alınacak.

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı iç tüzük teklifinin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri yeniden başlıyor.

Ortak teklife göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

Genel Kurul 21:00'e kadar çalışacak.

Meclis televizyonu bu süre içinde kesintisiz yayın yapacak.

Grup önerilerinin görüşülme süresi ise kısaltılacak.

Yemin etmeyen vekillerle ilgili düzenleme de yapıldı.

Teklife göre yemin etmeyen vekil, milletvekilliğinden doğan haklardan yararlanamayacak.

Genel Kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanı ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu da kaldırılacak. TRTHABER 

Etiketler: meclis, İçtüzük, genel kurul, anayasa komisyonu
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