  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İçtüzük değişikliği TBMM'de

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı içtüzük değişikliği Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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İçtüzük değişikliği TBMMde

AK Parti ile MHP'nin, Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. 
 

Etiketler: AK Parti, iç tüzük, tbmm, ismail kahraman
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