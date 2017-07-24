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İçtüzük değişikliği görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandı.

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İçtüzük değişikliği görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandı.

Teklif, "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek.

Görüşmeler başlamadan önce yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin gündeme alınmaksızın aykırılık yönünden yeniden değerlendirilmek üzere Anayasa Komisyonuna iade edilmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifin, Anayasa Komisyonunun İçtüzüğe uygun olarak görüşüldüğünü belirterek, teklifi görüşmemek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Aydın, Anayasa'ya aykırılık önergesinin maddeler görüşülürken maddelerle ilgili verilebileceği kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklife geçmemek için bu tartışmaların açıldığını belirterek, "Bu, demokratik bir tekliftir. Meclisin daha verimli çalışmasını ve angarya işlerden kurtarmayı amaçlayan bir tekliftir." dedi.

Anayasa'ya aykırılık ile ara verme ve tatilde komisyonların çalışmasıyla ilgili açılan iki usul tartışmasının ardından, TBMM Başkanvekili Aydın, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçti.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde ilk sözü HDP Grubu adına Mardin Milletvekili Mithat Sancar aldı.

Etiketler: meclis, tbmm, içtüzük değişikliği teklifi, genel kurul
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