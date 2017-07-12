İçtüzük değişikliği alt komisyona sevkedildi

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı 18 maddelik iç tüzük teklifi Anayasa Komisyonu’ndaki ilk görüşmenin ardından alt komisyona sevkedildi.

Ortak teklife göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

Yemin etmeyen vekillerle de ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre yemin etmeyen vekil milletvekili haklarından yararlanamayacak.

Genel Kurul 21:00'e kadar çalışacak. Meclis tv bu süre içinde kesintisiz yayın yapacak.

Teklifte son dakika düzenlemesiyle Meclis Başkan ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırıldı.