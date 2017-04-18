İçişleri Bakanlığı'ndan helikopter kazası için taziye mesajı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, bugün öğlen saatlerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düşmesinden büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma ve Emniyet timlerimiz, yoğun çabalar sonucu saat 16.34'te kaza mahalline ulaştıklarında, bir hakim, 7 polis memuru, bir astsubay ve 3 kişilik uçuş ekibinin şehadete ulaştığını tespit etmişlerdir.

Millet olarak terörle topyekün mücadele ettiğimiz bir zamanda elim kaza sonucu kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü kalbimizde yaşıyor, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağolsun."