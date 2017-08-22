İçişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan Akhanlı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan, "Kırmızı Bülten"le aranan T-HKPC terör örgütü üyesi Erdoğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuya ilişkin açıklamaları üzerine, "Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır. Elbette ki özellikle Almanya Başbakanı tarafından INTERPOL kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan Akhanlı hakkında 1984'te iki örgüt üyesi ile İstanbul Tahtakale'deki bir döviz bürosuna düzenledikleri saldırıda iş yeri sahibini öldürmek ve örgüt adına silahlı soygun gibi adi suçlarından yakalama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

Yargıtay kararı sonrasında Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine 21 Kasım 2013'ten itibaren hakkında "Kırmızı Bülten" çıkartıldığı belirtilen Akhanlı'nın halen Türkiye'de de arandığı kaydedidi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır. Elbette ki özellikle Almanya Başbakanı tarafından INTERPOL kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez. Çünkü INTERPOL teşkilatının kendi kurallarını hiçe sayarak bu Kırmızı Bülteni askıya alması da güvenilirliğini ve tarafsızlığını sorgulamaya açmıştır."

Açıklamada, basına yansıyan haberlerin aksine Erdoğan Akhanlı hakkındaki "Kırmızı Bülten"de yer alan suç fiillerinin adi suç ögesi barındırdığı, olayda masum bir sivilin öldürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun INTERPOL Anayasası'na aykırılık teşkil etmediği değerlendirilerek, INTERPOL Genel Sekreterliği'ne mesaj gönderildiği vurgulandı.