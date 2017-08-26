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Buradasınız : » » İçişleri Bakanlığı'ndan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Adil Öksüz açıklaması

Bakanlık, Adil Öksüz'ün,serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı iddialarını yalanladı.

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İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu, haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz değil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, isim ve soyadı benzerliği olan vatandaşın, 31 Temmuz 2016 tarihinde Elazığ'dan Ankara aktarmalı İzmir'e uçan 1977 Bingöl Genç doğumlu Adil Öksüz isimli kişi olduğu bildirildi.

Öksüz'ün, dayısının cenazesi için Elazığ'a geldiği ve yanında seyahat ettiği kişinin kız kardeşi Gurbet Demir olduğu kaydedildi. 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, adil öksüz
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