İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehitlik ziyareti sırasında tören mangasındaki özel harekat polislerinin silahlarının ucunda "manevra fişeği adaptörü" bulunduğu, bazı haberlerde yer alan "namlu emniyet pimi" ifadesinin doğru olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden, bazı basın organlarında yer alan, "Soylu'nun şehit mezarlarını ziyareti esnasında özel harekat polislerinin tören mangasında kullandığı silahların ucunda 'namlu emniyet pimi' olduğu" haberleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Tören mangasındaki silahlarda bulunan aparatın "manevra fişeği adaptörü" olduğu ve tüm törenlerde kullanıldığı, bunun yanı sıra törenlerde gerçek fişek yerine manevra fişeği kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu aparat, fişek atıldığında bir sonraki fişeğin fişek yatağına sürülmesi için gereken barut gazının namlu içinde kalmasını ve mekanizmanın geriye doğru hareket etmesini sağlar. Namlu emniyet pimi diye bir aparat bulunmamaktadır. Bu konuyu ilgili medya grubu sormasına ve kendilerine yukarıdaki bilgi verilmesine rağmen haberi böyle kullanmaları basın etiğiyle bağdaşmamaktadır." AA