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İçişleri Bakanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

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İçişleri Bakanlığında FETÖ operasyonu

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan birinin halen Bakanlıkta çalıştığını, diğerlerinin ise açığa alındığını veya ihraç edildiğini belirtti.

Yetkililer, gözaltı işlemlerine başlandığını kaydetti.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, fetö, 40 gözaltı
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