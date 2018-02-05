İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 335, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 518, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 35 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 915'i terör suçları, 84'ü düzensiz göç ve 3 bin 614'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 613 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki operasyonlarda, aralarında terör arananlar mavi listede bulunan PKK'nın sözde Amed eyalet sorumlusu Eylül Ergani kod adlı Murat Üçer, sözde bölge sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran ile sözde güç sorumlusu Bager Tufan kod adlı İnan Ağyol’un da bulunduğu 5'i ölü, 7'si sağ, 3'ü teslim olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449, protesto eylemlerine katılan 124 kişi gözaltına alındı.

Bingöl, Bitlis, Mardin, Siirt ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 9 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 638 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 el bombası, 6'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 13 silah ile bin 675 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 707 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 559 kilogram esrar, 503 kilogram eroin, 12,5 gram kokain, 4,5 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 16,22 kilogram metamfetamin, 9,15 kilogram afyon sakızı, 49 bin 886 adet uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 375 bin 302 paket kaçak sigara ve 27,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 450 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 40 kilogram esrar, 12,5 kilogram eroin, 4 bin 375 adet uyuşturucu hap, 3,3 kilogram sentetik kannabinoid, 6,5 kilogram metamfetamin ile 37 tabanca ve tüfek ele yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 bin 932 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 84 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA