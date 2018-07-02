İçişleri Bakanlığı: 36 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yaptı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurları tarafından bin 363 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber