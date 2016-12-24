İçişleri Bakanı'ndan Karlov suikastına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştü.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 14 yıldır yaşanan gelişmeleri maskelemeye, geleceğe dair ortaya konulan hedeflerden saptırmaya ve Türkiye'yi birilerinin çizdiği kısır çizgiye hapsetmeyi hedefleyen olaylara şahit olduklarını söyledi.

"İstanbul Beşiktaş'taki, Kayseri'deki saldırı ve son olarak Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırı, 7 Haziran seçimlerinden beri süregelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden, aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdeleridir. PKK, FETÖ ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir." diyen Soylu, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların herkes tarafından bilindiğini, yaşananların insanlık adına utanç verici, vicdanları yaralayıcı mahiyette olduğunu belirtti.

"Karanlık bir senaryonun uzantısı"

"Elbette ki fikir ayrılıklarımız olabilir, meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımlarımız farklı olabilir ancak bunu komşularımıza karşı bir art niyet veya kapalı kapı olarak yorumlamak doğru değildir. Bu coğrafyada bizim bizden başka seçeneğimiz yoktur, olmamalıdır. Ülke yönetimleri arasında sorunlar yaşansa bile, bu coğrafyanın insanlarının birbiriyle gerek ticari gerek insani ilişkileri, doğrudan akrabalık ilişkileri vardır." diyen Soylu, bu demografik ve sosyal yapının, yönetim noktasındaki herkese sorumluluk yüklediğini aktardı.

Türkiye ve Rusya'nın bu sorumluluğun farkında olan, Ortadoğu fotoğrafını doğru okuyan, iki eski komşu ülke olduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Büyükelçi'nin uğradığı hain saldırı, aslında Ortadoğu'daki barışın önüne geçmek isteyen bir zihniyetin, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülke de bu tuzağa düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir."

"Çok ayrıntılı bilgilere ulaşıldı"

Büyükelçi Karlov'un bir terör eylemi sonucu katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini bildiren Soylu, "Çok ayrıntılı, önemli bilgilere ulaşıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Soruşturma çok yönlü devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, gelinen noktayla ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmak, gerek soruşturmanın selameti açısından gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem ülke için hem de ülke dışı bağlantılarına ulaşılmaya çalışıldığını kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor. Teröristin çocukluğu anından itibaren, görev aldığı yer itibariyle nasıl bir hayat ilişkisi ortaya koyduğu açık ve net. Son 1,5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve birtakım saptırma gayretleri yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıkları aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. Şahsi etkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da nettir."