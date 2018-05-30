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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan SİHA teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 SİHA'nın (silahlı insansız hava aracı) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hizmete konulduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan SİHA teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.

 


 

Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: SİHA, jandarma genel komutanlığı
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