İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan SİHA teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.

Yeryüzünde, gökyüzünde

Her zaman ve her yerde

Vatandaşımızın güvenliği için çalışıyoruz.



6 adet Bayraktar SİHA @Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete koyuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler https://t.co/lkaiyAH0WZ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 30 Mayıs 2018

Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA