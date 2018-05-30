İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan SİHA teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.
Yeryüzünde, gökyüzünde— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 30 Mayıs 2018
Her zaman ve her yerde
Vatandaşımızın güvenliği için çalışıyoruz.
6 adet Bayraktar SİHA @Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete koyuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler https://t.co/lkaiyAH0WZ
Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA