İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep'te taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Karakan ailesinin merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Ziyarette AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de vardı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yılbaşı gecesi, Kavaklık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, kovalamaca sonucu açılan ateşle ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA