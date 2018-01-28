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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep'te taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşı gecesi polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında açılan ateşle hayatını kaybeden Karakan'ın ailesini ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Gaziantepte taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Karakan ailesinin merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Ziyarette AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de vardı.

Basına kapalı yapılan görüşmede Bakan Soylu, baba Sedat Karakan ve ailenin diğer fertlerine başsağlığı diledi.
 
Soylu, evden ayrıldıktan sonra çevrede toplanan vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yılbaşı gecesi, Kavaklık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, kovalamaca sonucu açılan ateşle ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: taziye ziyareti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep
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