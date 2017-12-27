İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu taciri terörist ile aynı muameleyi görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaptığı açıklamada 2018'in uyuşturucu ile mücadelede seferberlik yılı olacağını açıkladı.

Soylu, uyuşturucu satıcılarının teröristlerle aynı muameleyi göreceğini ifade etti.

Gerekli mücadeleyi yapmayanlardan hesap sorulacağını da vurgulayan Soylu, şunları kaydetti;

"Bir uyuşturucu satıcısı terörist kadar bizim için aynı değerdedir. Ona hangi muameleyi yapıyorsak, geldiğimizden beri arkadaşlarıma aynı şeyi söylüyorum, uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapacağız. Nesillerimizi zehirlemektedir. Bu kadar açık ve nettir. Hiç acımada yok. Tüm sorumluluk da bana aittir. Hiç bu konuda en ufak bir acımayı arkadaşlarımız ortaya koymasınlar. Bunu hem menşeinde bitirmek zorundayız, kaynağında, hem de sahada bitirmek zorundayız. Kim bu konuda alaka ve ilgi göstermiyorsa ona hesabını sormak da bizim görevimizdir."

Kaynak: TRTHABER