İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye içerisindeki terörist sayısı yüzde 50 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir mücadele dönemi geçirdiklerini söyledi.

Terörün yanı sıra düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirten Soylu, Türk milletinin huzuru, asayişi, güvenliği ve esenliği için 24 saat esaslı çaba sarf eden güvenlik kuvvetlerinin tamamına minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Terörle mücadelede hem kabiliyetlerini geliştirdiklerini hem de birçok alanda tedbir aldıklarını aktaran Soylu, "Terör örgütünün ülkemiz içerisindeki sayısını yüzde 50 eksilttiğimiz bir yılı geride bıraktık." diye konuştu.

"Türkiye içerisindeki terörist sayısı yüzde 50 azaldı"

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye içerisindeki terörist sayısı yüzde 50 azaldı. Bu insansız hava aracından uçaklarımıza, insanlı keşif uçaklarından korucu sistemimize, sınırlarımızda aldığımız tedbirlerden yol kontrollerine, özellikle tüm bakanlıklarla yapmış olduğumuz güvenlik koordinasyonundan yine jandarmamız ve polisimize yeni getirdiğimiz sistemlerimize kadar çok üst düzey bir yıl geçirdik. 2018'e ait hazırlıklarımızı da aynı şekilde gerçekleştiriyoruz, inşallah 2018 yılında da aynı kararlılıkla, elde edilen tecrübelerle ve birikimlerle gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Kato Dağı'nın, geçen yıl terörist yuvası olduğunu anlatan Süleyman Soylu, "Kato Dağı, teröristlerin uzun yıllardan beri kış dinlenmelerini ve sezon hazırlıklarını gerçekleştirdikleri yerdi. Burası şimdi bizim. Güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmalarımız ve korucularımız burada duruyor. Çok önemli bir bölgeyi aslında terörizmin üssü olmaktan kurtardılar. Bu önemli adımdı." dedi.