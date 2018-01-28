İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve diğer ilgililerle özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep Havaalanı'nda karşılanan Soylu, buradan Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine geçti.

Burada bir süre incelemede bulunduktan sonra yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin çelenk atmak üzere Kardak'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nın bölgeye yaklaştırılmaması sorusuna, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." cevabını verdi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin çarpması ile çıkan Kardak krizinin 22. yıl dönümünde yine gerginlik yaşandı.

Sahil Güvenlik, Yunan botlarını Kardak'a yaklaştırmıyor

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak’a yaklaştırılmadı.

Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

Kaynak: TRT Haber