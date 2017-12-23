İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoru kabul edilmedi

Meclis'te Bütçe Görüşmelerinin ardından CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru görüşüldü.

MHP adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu gensoruyu, ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmüyoruz. Bugün odaklanacağımız tek konu, meseleleri şahsileştirmeden, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarıya ulaşmasıdır." şeklinde konuştu.

AK Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "O gün insanlar evlerden, otellerden sokaklara aktı, ama siz sokaklardan evlere otellere sığınmaya çalıştınız." dedi.

O esnada bazı vekiller birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi.

"Ben FETÖ’ye sığmam da siz FETÖ'nün içine girmişsiniz"

Oturum tekrar başladığında hükümet adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sayıda klasörle kürsüye çıktı. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Benden FETÖ’cü çıkmaz da ben FETÖ’ye sığmam da siz FETÖ'nün içine girmişsiniz tabi olmuşsunuz. Emir eri olmuşsunuz" dedi.

Sözü Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi'ye getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun kamu görevi yapmayacağına ait iddia ettiği karar Ağustos ayında verildi. Ben Ağustos ayından beri maalesef Kato'da olduğumdan dolayı, maalesef Hereko'da, maalesef yiğitlerimizin yanında Türkiye'de terörle mücadele ettiğimden dolayı üç ay dört ay geciktim özür diliyorum milletimden.Ortaya koyulan bir tuzağın oyuncağı haline geldiniz. Ne İmralı'dan ne Yassıada’dan ne de herhangi bir Man Adası’ndan size medet umdurmaz bu millet.”

Süleyman Soylu'ya cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Söylediğiniz iddialarda ben hala somut bir şey göremedim." dedi.

Görüşmelerin sonunda gensoru önergesi kabul edilmedi.

TRT HABER

