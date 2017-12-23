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Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına Twitter hesabından cevap verdi. Soylu, "Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'
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