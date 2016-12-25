İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Baykan'da

Siirt'teki temaslarını tamamlayan Bakan Soylu, beraberinde Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesine geçti.

Soylu, burada önce Veysel Karani Türbesini ardından beldedeki esnafı ziyaret etti, belde sakinleriyle sohbet etti.

Görüşmelerde sıkıntılarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Bakan Soylu'ya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. AA