İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2019'a kadar geçen her bir saniye bizim için önemlidir

Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile ilişkili olduğu için görevden alınanların yerine atanan 93 kayyum olduğunu hatırlatan Soylu, kayyumların hizmet yapmak için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Kayyumların, mesleklerinin, sınırlarının, yaptıklarının ve yapamayacaklarının belli olduğunu vurgulayan Soylu, "Hafif bir alan açıldığı zaman neler yapabileceklerini bugün büyük bir onurla hepinizin huzurunda ifade edebilirim. Gerek devlet kabiliyetimizin gerekse idare kabiliyetimizin aslında ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Soylu, kayyumların en çok eleştirildikleri noktanın, "halkın arasına çok giriyorlar veya girmiyorlar" düşüncesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyorum, bunu da ben istedim. Korkmuyoruz ama tedbirimizi almak zorundayız. Vatandaşımıza hizmeti eksiksiz sunmalıyız ama bu konuda da tedbiri en iyi noktada alma kabiliyetini ortaya koymalıyız. Muhteşem işler yapıyorlar. Yapmamız gereken bir şey daha var. Devlet tecrübesinde gördüğüm mesele şudur, halk ve millet dediğimiz unsur bütün fotoğrafı çok kısa zaman içerisinde ortaya koyabilme kabiliyetine sahiptir. Öğrenmenin en önemli noktası millettir. Mülki idare konusundaki bu arkadaşlarımızın yapması gereken milletin içerisinden hiç çıkmamaktır."

Uyuşturucu konusuna da dikkati çeken Soylu, "2016'da uyuşturucudan 520 ölüm, 2017'de bin 20 ölüm. Bu ülkenin yöneticisi olarak bunu ben söylememeliyim. Bunun tedbirini almalıyız." dedi.

"2019'a kadar geçen her bir saniye bizim için önemlidir"

Soylu, 2019'a kadar geçen her bir saniyenin kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, dün yaşanılanları tekrardan yaşamak istemediklerini söyledi.

Birilerinin gizli iktidarlarla demokrasiyi içerden ele geçirerek bu ülkeyi, oyun ve sandığın dışında başka bir tabloyla yönetmesini artık istemediklerini anlatan Soylu, "Önümüzde iki yıllık bir süreç var ve avantajlarımız belli, endişeler de belli. Bizim yapmamız gereken süratle kendi işimizi gerçekleştirebilmek. Üzerimizdeki sorumluluğu başarıyla yerine getirebilmektir. Burada tecrübe var ve önemli bir şey daha var, soğukkanlılık var. Bu coğrafya bunları belki farklı bir şekilde yaşadı ama ilk defa yaşamıyor." dedi.

"Bu yıl 20 bin ton civarında bir eroin yakaladık"

Geçenlerde Afganistan İçişleri Bakanını misafir ettiğini, yasa dışı göç ile uyuşturucu hakkında görüştüklerini ifade eden Soylu, geçen yıl Afganistan'da 4,5 milyon ton afyon üretildiğini aktardı.

Soylu, 2017'de ise ortalama 9 milyon ton afyonun üretildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılında yaklaşık Türkiye'de 5 bin ton civarında eroin yakaladık. Bu yıl 20 bin ton civarında bir eroin yakaladık. Bu durum bize 2018 yılında 40 bin ton eroin yakalama mecburiyeti getiriyor çünkü öbür tarafta 900 milyon dolardan 1,4 milyar dolara yükselmiş bir piyasa hareketinden, bir afyon üretiminden ve bunun piyasaya arzından bahsediyorum."

Bu hafta Iğdır ve Ağrı'ya gittiklerini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Derdimiz neydi. Biz de herkes gibi pazarları oturup işimize, gücümüze, ailemize bakabilirdik ama düşündüğümüz bir şey var. Süratli bir şekilde aldığımız kararları acilen ve harfiyen uygulamak durumundayız. Hiç zaman kaybedecek vaktimiz yok. Teker çok hızlı dönüyor ve biz bu hızlı dönen tekere ulaşmak zorundayız. Oradan tehdit geliyor. Bu işin tüccarı ve kaçakçıları var. Göçmen, sigara, uyuşturucu ve elektronik kaçakçıları var. Terörist var. Oradan geliyor. Buna tedbir almak zorundasınız."

Kaynak: AA