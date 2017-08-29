İçişleri Bakanı Soylu'dan sürücüye "görüntülü" uyarı

Trafik denetimlerini incelemek üzere Konya'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un görüntülü aramasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir sürücüye trafik kurallarına uyması konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya-Ankara Karayolu'nda trafik güvenliğini sağlamak için bayram tatili boyunca sürecek tedbirleri inceledi.

Karayolunun Kulu ilçe girişindeki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Altınok, buradaki görevli polislere başarılar diledi.

Altınok, yapılan denetimlerde bazı sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yollarda can ve mal kayıplarının yaşanmaması için denetimlerin sıklıkla yapılacağı mesajını veren Altınok, denetim sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü arama gerçekleştirdi.

Bakan Soylu'ya yapılan denetimler hakkında bilgi veren Altınok, daha sonra polisin durdurduğu bir otomobil sürücüsüyle Soylu'yu görüştürdü.

Görüntülü telefon görüşmesinde Soylu, Ankara'dan Konya'ya seyahat eden Hayrullah Tekin'e dikkatli araç kullanması konusunda tavsiyede bulundu.

Tekin'e kazasız ve sorunsuz yolculuk temennisinde bulunan Soylu, bayram boyunca ülke genelinde trafik kazası yaşanmamasını diledi. Soylu, trafik denetimi yapan polislere de başarılar dileyerek, bayramlarını kutladı.

Öte yandan sürücüler, denetimlerin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.