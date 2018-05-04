Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan seÃ§im gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde dÃ¼zenlenen SeÃ§im BÃ¶lge GÃ¼venlik ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Muhterem Ä°nce, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Arif Ã‡etin, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r Vekili Erhan GÃ¼lveren, Sahil GÃ¼venlik Komutan Vekili TuÄŸamiral BÃ¼lent Olcay, bazÄ± daire baÅŸkanlarÄ± ile Aksaray, Ankara, BartÄ±n, Bilecik, Bolu, CÌ§ankÄ±rÄ±, CÌ§orum, DuÌˆzce, EskisÌ§ehir, KarabuÌˆk, Kayseri, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rsÌ§ehir, NevsÌ§ehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak valilileri, emniyet mÃ¼dÃ¼rleri ve jandarma komutanlarÄ± yer aldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Soylu, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbasÌ§kanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SecÌ§imi kapsamÄ±nda alÄ±nacak guÌˆvenlik oÌˆnlemlerinin istisÌ§are edileceÄŸi bÃ¶lge toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilkini bugÃ¼n yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu toplantÄ±larÄ±n 11 MayÄ±s'ta sona ermesini planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Soylu, 24 Haziran secÌ§imleri iÃ§in hukuki ve teknik olarak birtakÄ±m yeniliklerin soÌˆz konusu olduÄŸunu ifade etti.

"Tedbiri elden bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z"

SecÌ§imlerin halkÄ±n secÌ§imi olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, "Ä°cÌ§isÌ§leri BakanlÄ±gÌ†Ä± olarak bizim goÌˆrevimiz, vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n oÌˆzguÌˆr iradesini sagÌ†lÄ±klÄ± bir sÌ§ekilde, herhangi bir aksiligÌ†e veya guÌˆvenlik zafiyetine meydan vermeden sandÄ±gÌ†a yansÄ±tabilecegÌ†i ortamÄ± temin edebilmektir. GÃ¶revimiz budur. Bu itibarla bilgimiz ve tecruÌˆbemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bÄ±rakmamak gerektigÌ†i duÌˆsÌ§uÌˆncesiyle bu toplantÄ±larÄ± duÌˆzenledik" diye konuÅŸtu.

Soylu, seÃ§imlerin kampanya, oy verme gÃ¼nÃ¼ ve sandÄ±klarÄ±n kapatÄ±lÄ±p sayÄ±lan oylarÄ±n merkezlere gÃ¶nderilmesi ÅŸeklinde Ã¼Ã§ dÃ¶nemden oluÅŸtuÄŸunu anlatarak, halkÄ±n Ã¶zgÃ¼r iradesini sandÄ±klara yansÄ±tabilmek durumunda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Soylu, propaganda dÃ¶neminin kendileri iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Mitinglerden ki bu dÃ¶nem ramazan ayÄ±na gelmektedir, iftar yemeklerine kadar tÃ¼m tedbirleri en Ã¼st dÃ¼zeyde almak zorundayÄ±z. Biliyoruz ki seÃ§imlerin saÄŸlÄ±klÄ± gidiÅŸini engelleyebilmek ve vatandaÅŸÄ±mÄ±za gÃ¼vensizlik ortamÄ± tesis edebilmek iÃ§in Ã¶zellikle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri birtakÄ±m giriÅŸimlerde bulunabilirler, bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸabilirler. BunlarÄ±n tÃ¼m Ã¶nlemlerini alabilmek, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, siyasi partilerimizin propaganda serbestiyetini kanunlar Ã§erÃ§evesi iÃ§erisinde yapabilmesini temin edebilmek de elbette bizim gÃ¶revimizdir."

Dikkat edilecek Ã¼Ã§ konu

DogÌ†u ve GuÌˆneydogÌ†u illeri basÌ§ta olmak uÌˆzere sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n guÌˆvenligÌ†ine ilgili birimlerin hassasiyet goÌˆstermeleri gerektiÄŸini ifade eden Soylu, "SecÌ§im guÌˆnuÌˆ dikkat etmemiz gereken uÌˆcÌ§ konu var. Birincisi insanlarÄ±n oy tercihleri uÌˆzerinde baskÄ± kurulmasÄ±nÄ± veya yoÌˆnlendirme yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek, ikincisi insanlarÄ±n oy sandÄ±gÌ†Ä±na sagÌ†lÄ±klÄ± sÌ§ekilde ulasÌ§Ä±p oyunu kullanabilmesini temin etmek ve uÌˆcÌ§uÌˆncuÌˆsuÌˆ sandÄ±klarÄ±n guÌˆvenligÌ†ini, oy sayÄ±mÄ±nÄ±n guÌˆvenligÌ†ini sagÌ†layarak sonucÌ§larÄ±n resmi merkezlere guÌˆvenli sÌ§ekilde ulasÌ§tÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± sagÌ†lamak" diye konuÅŸtu.

Oy kullanacak engellilerin gÃ¼venliÄŸi

Engelli kiÅŸilerin oy kullanmasÄ±na yÃ¶nelik ilgili kanunda dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Soylu, bu kiÅŸilerin gÃ¼venli oy kullanabilmelerini temin etmelerinin de kendi sorumluluklarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BakanlÄ±k personelinden seÃ§im baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar geÃ§en sÃ¼reyi prova etmelerini isteyen Soylu, beklediÄŸi sonuÃ§larÄ± seÃ§imden alamayan gruplarÄ±n hareketlerine yÃ¶nelik de dikkatli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Soylu, "Bizim isÌ§imiz, secÌ§imin sagÌ†lÄ±klÄ± bir sÌ§ekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmektir. Bunun icÌ§inde can guÌˆvenligÌ†i de var, istismara ve sÌ§aibeye fÄ±rsat vermemek de var, secÌ§im cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ± engelliyormusÌ§ goÌˆruÌˆntuÌˆsuÌˆ vermemek de var, aramÄ±za sÄ±zmaya cÌ§alÄ±sÌ§an yabancÄ± provokatoÌˆrleri anlamaya Ã§alÄ±ÅŸmak da var. BÃ¼tÃ¼n bunlarla ilgili 24 saat, seÃ§imin sonucuna kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n helal verdiÄŸi oyun, sandÄ±ÄŸa ve seÃ§im sonucuna yansÄ±masÄ±nÄ± temin etmek de var. En Ã¶nemli gÃ¶revimiz budur" dedi.

"7 bin 500 torbacÄ± tutuklandÄ±"

Soylu, PKK, FETÃ–, DEAÅž, DHKP-C gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadele ederken bir taraftan da asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu konusunda da yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini vurguladÄ±.

2017 tarihi ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda 2018'de ilk 4 ayda mala karÅŸÄ± yapÄ±lan suÃ§larda yÃ¼zde 26.2 oranÄ±nda azalma olduÄŸu bilgisini veren Soylu, aynÄ± tempoyu seÃ§im dÃ¶nemi ve sonrasÄ±nda da yÃ¼rÃ¼tmeleri gerektiÄŸini ifade etti.

Bakan Soylu, "AynÄ± ÅŸekilde uyuÅŸturucu konusunda da mÃ¼cadele sÃ¶z konusu. Ä°lk 4 ayda uyuÅŸturucu da 7 bin 500 kiÅŸi tutuklandÄ±. Bunlar sokak satÄ±cÄ±larÄ±, torbacÄ± denilen kiÅŸiler. Bu Ã¶yle ufak bir rakam deÄŸil. GÃ¼venlik birimlerimizin milletimize verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ yerine getirme konusundaki iradeyi ortaya koyan anlayÄ±ÅŸÄ±n ta kendisidir. 7 bin 500 kiÅŸiyi ilk 4 ayda Ã¶zellikle torbacÄ± dediÄŸimiz, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za okul Ã§evrelerinde musallat olanlara yÃ¶nelik ortaya koyulan sizin baÅŸarÄ±nÄ±z bu" dedi.

Kaynak: AA