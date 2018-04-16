İçişleri Bakanı Soylu’dan olağanüstü hal döneminde büyüme vurgusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geleceğe büyük Türkiye'nin hayaliyle ve inancıyla baktıklarını söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin insanlarını birbirlerine düşürüyorlar. Çocukları, kadınları, yaşlıları kendi topraklarına hasret bırakıyorlar. 5 bin tır silah verip, 'Terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne salıyorlar. Ötekisi koltuğuna yapışmış, halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Batılı sözde güya medeni devletler, kimi kulağını kimi gözünü tıkıyor."

"Samimi olsalardı operasyona gerek kalmazdı"

Şimdi bıçağın kemiğe dayandığını belirten Soylu, "Kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yapıyorlar. Eğer dün samimi olsalardı bugün bu operasyona gerek kalmazdı. Teröristlerle değil, legal devletlerle iş tutsalardı, bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmazlardı." dedi.

Bakan Soylu, konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek, şunları söyledi:

"Şimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki 'Ben sana dememiş miydim, Ortadoğu bataklığına girmeseydin.' Derdi neymiş, derdi doların yükselmesiymiş. Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bu ülkeyi yanlış tanımışsın, yanlış bilmişsin. Türkiye ne yapmış, ölümden kaçan insanlara kapısını açmış. Kapatsa mıydı? İnönü CHP'sinin Boraltan Köprüsü'nde yaptığı gibi insanları ölüme geri mi yollasaydık, yanı başımızda Türkiye'ye saldırmak için tahkimat yapan bir terör örgütüne karşı kafamızı kuma mı gömseydik, 'Aman dolar yükselmesin' diye onurumuzu, tarihimizi, geçmişimizi, 400 yıl aynı sancak altında beraber yaşadığımız insanlarımızı, bildiklerimizi ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık?"

Olağanüstü halde yüzde 7,4 büyüdük

Türkiye'nin üzerinde olağanüstü hale (OHAL) ilişkin bir tartışma bulunduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olağanüstü hal oldu. Trabzon'a gelen turist sayısı olağanüstü halde yüzde 125 arttı. Antalya'da yüzde 55 arttı. Türkiye genelinde ilk 3 ayda yüzde 34 arttı. Elin adamı Türkiye'ye güveniyor ama maalesef Türkiye'de siyaset yaptığını zannedenler, Türkiye'ye itibar etmiyorlar. Biz olağanüstü halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdük. İstihdamımız bir o kadar arttı ve insanımız iş buldu."

Olağanüstü halin 21 aydır sürdüğüne işaret eden Soylu, "21 ayda bir önceki olağanüstü hale girmeden önceki 21 ayda Türkiye'de toplam 79 bin 653, yani neredeyse 80 bin etkinlik olmuş. OHAL sonrası 21 ayda da toplam etkinlik sayısı 66 bin. Arada büyük bir fark yok. OHAL'den önceki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 43 milyon 600 bin, OHAL'in içindeki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 57 milyon 400 bin, yani önceki yılki rakamdan daha fazla." dedi.

İzinli yapılan etkinlikler hakkında da bilgilendirmede bulunan Soylu, şöyle devam etti:

"2911 sayılı kanuna göre izinli yapılan etkinlikler, OHAL'den önceki 21 ayda bin 700, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 650. Arada bir fark yok, aynı. Yine ifade ediyorum, kanuna aykırı etkinlikler, bakın adamların dertleri nerede, kanuna aykırı etkinlikler OHAL'den önceki 21 ayda 6 bin 500, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 725. Legal, meşru, bütün etkinliklere bu ülkede OHAL'den önceki 21 ayda ne kadar izin verilmişse, bu ülkede ne kadar yapılmışsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynı şekilde ortaya konuldu ve yapıldı ama ifade etmek istiyorum OHAL'den önce 2 bin 453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş."

"FETÖ sadece bir terör örgütü değildir"

Terör örgütü FETÖ ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"FETÖ, sadece bir terör örgütü değildir. Aynı zamanda bir casusluk içeren istihbari örgüttür. Bugün sadece ByLock'la FETÖ'yü tespit ediyor değiliz, sadece 15 Temmuz gecesi o hain eylem içerisinde bulananlarla FETÖ'yü tespit ediyor değiliz. İtiraflarla bulduğumuz birtakım teknik yöntemlerle FETÖyü tespit etmeye, devletimizin içerisinden, milletimizin içerisinden bu irini, cerahati çekip almaya çalışıyoruz. "

Kaynak: AA