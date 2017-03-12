İçişleri Bakanı Soylu'dan Hollanda tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Hollanda ve Almanya'da gelişen olayların ülkenin iç siyasetine müdahalesi olarak yorumlamanın diplomatik nezakete uygunsuz olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok önemli bir değişimin olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Anlaşılıyor ki vesayet sadece bir iç vesayet değildir. Aslında büyük ve çok uzun yıllardan beri kökleşmiş dış vesayet söz konusu. Bugün o dış vesayetin hep beraber nasıl feryat ettiğini nasıl elindeki imkanı kaçırmak istemediğini ve Türkiye'nin kendi hedefleri ile buluşmak için attığı adımları engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bir kere Fatma Hanım'a yaptıkları son derece nezaketsiz ve kaba davranış, yani ne diplomasiyle ne insanlıkla ne ülkeler arası ilişkilerin düzgünlüğü ile ölçülebilir bir durumdur. Diğerinin mukabelesi yapılacaktır. Yakın bir zaman diliminde görürsünüz. Türkiye ile ilgili bu tavrın kabul edilemez olduğunu, kendi konsolosluk kapılarımızın kendi toprağımızın Avrupa içerisinde bize kapatılma girişiminin son derece barbarca ve vahşice olduğunu ifade etmek isterim. Başka türlü bu ortaya çıkmaz, Ben Hollanda hükümetinin ve Hollanda devletinin bu konuda Türkiye'ye karşı yapmış oldukları bu çirkin davranışı, Türkiye'ye yaptıkları bu dayatmacı politikaların akıllarını başlarına gelip bir özür çerçevesi içerisinde geri alınacağı iyimserliğini düşünmek istiyorum. İnşallah böyle olur. Ama anlaşılıyor ki meseleleri gerginleştirmek istiyorlar. Hodri meydan."