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Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu'dan 'BBC' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'BBC' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bir BBC klasiği..." başlığıyla açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Soyludan BBC açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bir BBC klasiği..." başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"BBC gazetecilikten uzak, her zamanki tavırlarıyla kasıtlı ve saptırmaya dayalı bir haberle, tamamen farklı bir olay için yaptığım ve gündemde bile olmayan bir konu ile ilgili konuşmamı milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tarafından vurulan, terörist oldukları güvenlik kuvvetlerince teyit edilmiş, şüphe götürmeyen bir olayla ilgiliymiş gibi algı oluşturmaya çalışmıştır. BBC, teröristlerin yaptıklarını hiç eleştirmeden, sadece güvenlik güçlerimizi suçlayarak faaliyet gösteren sözde insan hakları savunucuları ile ilgili yaptığım eleştiri konuşmamı bağlamından kopartarak bugünkü haberin içerisine de eklemleyerek, terörle mücadeleyi akamete uğratmak ve yenilgiye uğrayan PKK'ya, işbirlikçi siyasetçileri üzerinden can suyu vermek için başlatılan bu operasyonun bir ayağında görev almıştır." AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, bbc
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