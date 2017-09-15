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İçişleri Bakanı Soylu'dan Amanos Dağları'na helikopterle inceleme

İçişleri Bakanı Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Altınok'la Amanos Dağları'nda helikopterle incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soyludan Amanos Dağlarına helikopterle inceleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yapacağı Amanos Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'la terör örgütüne yönelik operasyonların yürütüldüğü Amanos Dağları'nda helikopterle incelemelerde bulundu.

Özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen Soylu'yu, burada Orgeneral Çetin, Emniyet Genel Müdürü Altınok'un yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılandı.

Ardından aynı heyetle helikoptere binen Soylu, Osmaniye ve Hatay sınırlarındaki Amanos Dağları'nda havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İlbaş'tan bölge hakkında bilgi aldı.

1 saat süren incelemenin ardından Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Jandarma Kara Hasan Paşa Kışlası'na indi.

Burada da Hatay Valisi Erdal Ata, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Soylu, şeref defterini imzaladıktan sonra askeri birlik hakkında ilgilerden bilgi aldı.

Kışlaya ait silah ve ekipmanları inceleyen Soylu, daha sonra kışladaki basına kapalı olarak gerçekleştirilen Amanos Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Orgeneral Çetin, Emniyet Genel Müdürü Altınok ile Adana, Hatay, Kilis ve Osmaniye valilerinin yanı sıra illerin İl Jandarma komutanları ve il emniyet müdürlerinin de katıldığı toplantı devam ediyor.

Etiketler: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Altınok, amanos dağları
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