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İçişleri Bakanı Soylu'dan AK Parti'li Yıldız'a taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç saldırısında ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soyludan AK Partili Yıldıza taziye ziyareti

Dün Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Yıldız'ın cenazesi, ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hicret Camisi'ne götürüldü.

Bu sırada Yıldız'ın yakınları dev Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Kahrolsun PKK" sloganları attı, kadınlar ise Kürtçe ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine katılmak için ilçeye gelen Soylu da caminin taziye evinde Yıldız'a başsağlığı diledi.

Soylu'ya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da eşlik etti.

Mehmet Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: taziye ziyareti, Suruç, şanlıurfa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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