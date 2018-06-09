İçişleri Bakanı Soylu: Yeni darbe planları var ama güçleri yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında FETÖ uyarısı yaptı.

Bakan Soylu, "Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler." dedi.

"Darbe de dahil bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar"

Süleyman Soylu, dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalıştıklarından bahsetti.

"Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgütünü ayakta tutmak için mesajlar veriyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var."

"İstediğimiz zaman Kandil'i ele geçirebiliriz"

Bakan Süleyman Soylu, Kandil'e olası operasyonla ilgili de konuştu.

"Kandil bizim için eskiden hem uzaktı hem zordu. Türkiye bunu çözemez diye bir mantık ortaya konulmuştu. İstediğimiz zaman ve istediğimiz an itibarıyla Kandil'i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde bizim kahramanlarımızı görecek. Şu anda Türkiye'nin gücü bu noktadadır."

Kaynak: TRT Haber