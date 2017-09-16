İçişleri Bakanı Soylu yaralı polisi ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Soylu, beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine geldi.

Maçka ilçesi kırsalında bir süre önce bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Öztel'i ziyaret eden Bakan Soylu, Öztel ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Soylu, polis memuruna geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok iyi görünüyorsun. İlk gördüğümüz zamandan farklı bir durumdasın. Allah bağışladı." ifadesini kullandı.

Namık Öztel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Soylu'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Öztel'in sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan bilgi alan Soylu, hastanede bulunan sağlık çalışanları, diğer hasta ve yakınlarıyla da sohbet etti. AA