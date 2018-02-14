İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizin güvenliğini kimsenin insafına bırakacak değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen, "Işıklar Jandarma Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrencileri Ant İçme Töreni"nde, Zeytin Dalı Harekatı için Türkiye'yi eleştirenlerin 6 yıldır Suriye topraklarında işgalci olduğunu söyledi.

Teröristlere sponsor olan, koruyan, eğiten, 5 bin tır silah veren, önümüzdeki yıl bütçesinden bunlar için 550 milyon dolar para ayıran ABD'nin "Bunlardan size zarar gelmeyecek, size bir şey yapmayacaklar, DEAŞ'la savaşacaklar" dediğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Biz müttefikimizin bu tavırlarına üzülmüyoruz, acıyoruz, sadece acıyoruz. Zaten PYD'nin kiminle savaşacağını kim tarafından desteklendiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Elbette çok net, biz ülkemizin güvenliğini kudurmuş bir it sürüsüyle ona yemek verenlerin insafına bırakacak değiliz. Biz buraya dün gelmedik. Biz buraya dışarıdan, bu topraklara okyanusun ötesinden gelmedik. Kimin kim olduğunu biliyoruz, kimin ne yapmak istediğini biliyoruz. Son rakamlara göre Zeytin Dalı Operasyonu'nda bin 485 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 evladımız, 9 sivil vatandaşımız ve 39 Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşimiz şehit düşmüştür. Cenabıallah bu şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Ailelerimize, aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin. Gazilerimize de acil şifalar ihsan eylesin."

"Batı'nın, küresel silah tüccarlarının en büyük kabusu..."

Bu meselenin siyaset üstü olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Operasyonu, bir tercih değil bir zarurettir. Bunu yapmamak, ihmaldir. Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu mesele bir beka meselesidir ve bu meselenin ihmale gelir bir tarafı yoktur ve asla unutulmasın ki Batı'nın, küresel silah tüccarlarının, en büyük kabusu, Ortadoğu'ya barış gelmesidir. Bugün 5 bin tır silahı, Amerika'dan bedava alanlar, bugün Amerika'dan gelecek paralarla ihya olacağını zannedenler, o paraların, o silahların arkası yakın zamanda kesilecektir. Amerikan vatandaşları, paralarının nereye gittiğini elbette ki soracaktır. Ama ister destek olsunlar ister olmasınlar, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o Osmanlı tokadı mutlaka suratlarına inecektir."

Soylu, Türkiye'nin meselesinin sadece Zeytin Dalı Harekatı olmadığını vurgulayarak, "Yükümüz ağırdır. Hem ülkemizi terörden koruyacağız, hem gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinden koruyacağız, hem ölümden kaçarak kapımıza gelmiş göçmenleri insan tüccarlarının elinden ve ölümden kurtaracağız, hem de memleketimizin içindeki asayişi sağlayacağız, milletimizi hırsızdan uğursuzdan koruyacağız ve bütün bunları, işte bu evlatlarımızın merhamet dolu, vatan sevdası dolu, cesaret dolu yüreğiyle beraber yapacağız." ifadesini kullandı.

"Biz size dünyanın en güzel vatanını teslim ettik"

Öğrencilere "Size teslim ettiklerimizin kıymetini bilin" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Biz size dünyanın en değerli bayrağını teslim ettik. Biz size dünyanın en güzel vatanını, en güzel dağlarını, en güzel yaylalarını, dünyanın en şanlı tarihini teslim ettik. Biz size dünyanın en büyük milletini, en muhteşem destanını teslim ettik. Gençler, biz size dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı teslim ettik. Sizler bizim evlatlarımızsınız, biz size güveniyoruz, size inanıyoruz. Doğruluktan asla sapmayın. Hukuktan, kanundan asla sapmayın. Eğer mesleğinizi yaparken mazlumlar bir tarafta siz bir taraftaysanız, bilin ki yanlış taraftasınız. Millet bir tarafta, biz başka taraftaysak, bilin ki yanlış taraftayız. Milletin yolundan, kanunun, hukukun yolundan asla ayrılmayın. Hukuk dışı, kanun dışı hiçbir teklife itibar etmeyin. Milletin emanetine asla ihanet etmeyin. Çok önemli yolculuğa başlıyorsunuz. Bu yolculuk sadece sizin için değil şu anda mücadele eden arkadaşlarınız için de büyük yolculuk. Yalnız olduğunuzu düşünmeyin, şehitlerimiz şurada yemin ettiğiniz esnada sizinle beraberler bunu asla unutmayın."

Soylu, "Bizim polisimiz dünyanın en iyi polisi olacak. Bizim jandarmamız dünyanın parmak ısırılarak bakılacak jandarması olacaktır. Ordumuz, sahil güvenliğimiz de aynı şekilde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA