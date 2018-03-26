İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye el ense çekiyorlar ama başaramıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin özellikli bir dönemden geçtiğini söyledi. Dönemin sadece Türkiye açısından değil, küresel ölçekte özellikli bir dönem olduğunu sözlerine ekledi.

"Ekonomik dengeler, güç merkezleri yer değiştiriyor. Batı ekonomileri, Avrupa ve Amerika, ilk kez doğuya, Asya’ya karşı üstünlüklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, onları hem korumacı, hem de saldırgan yapıyor. ABD’nin ekonomide korumacılığa yönelmesi sadece Trump’ın fantezisinden kaynaklanan bir durum değildir. Bir sürecin getirisidir ve ABD’nin yeni normali olmaya adaydır."

"Avrupa Birliği'nin medeniyeti sorgulanır hale geldi"

Demokrasi dengelerinin değiştiğini söyleyen Soylu, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Avrupa Birliği'nin (AB) demokrasi baharı estirirken, kapısına dayanan mültecilere karşı gösterdiği tavırla medeniyet değerlerinin sorgulanır hale geldiğini anlattı.

"Irkçılık müptelasının esiri"

Soylu, Avrupa'nın sınırlarını yeniden kapatmayı kendi içinde tartıştığını ve bir "ırkçılık müptelasının esiri" olduğunu, Avrupa Birliği'nin içindeki farklı görüşlerin, birliğin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

"Dünya mazlumları görmezden geldi"

Süleyman Soylu, dünyanın şu anda yaptığı haksızlıkların ceremesini çektiğini söyledi.

"Dünya, mazlumları görmezden gelmesinin ceremesini çekmektedir. Özelikle zengin ve gelişmiş ülkeler, başkalarının üzerinden kendini zenginleştirmeye çalışanlar, kaynaklar kıtlaşmaya başladıktan sonra maalesef bugün kendi kendilerini yemeye devam etmektedir."

"Türkiye köşeye çekilmedi, tam ortadaydı"

Türkiye'nin bu süreçte bir yükseliş trendi yakalamayı başardığını vurgulayan Soylu, bunu köşesine çekilip süreci izleyerek değil, yaşanan aktivitelerin tam ortasında yer alarak yaptığını söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin küresel ekonomik operasyonlara ve terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

"2000’li yılların başından itibaren yakaladığımız siyasi istikrar, ekonomik büyüme, yükselen demokratik standartlar ve problemlerin çözümüne ilişkin kendi reçetelerini uygulama stratejisi, dengelerini yeniden kurmaya çalışan dünyada bize bir avantaj sağlamaktadır."

Hiçbir ülkenin Türkiye'nin yükselmesini alkışlayarak ve takdir ederek izlemeyeceğinden bahseden Soylu, Türkiye'nin makus talihini yenen ve özgüveni artan bir ülke olduğunu anlattı.

"Türkiye’yi yokluyorlar ama bu sefer tutturamıyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, 2002’de 236 milyar dolar olan milli gelirin 863 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"Sonuç itibarıyla bugün dünyada eski gücünü kaybetmeye başlayan ama bunu kabullenmeyen, bunu amiyane tabirle 'çaktırmamaya' çalışan bir iradeyle, 2000’li yılların başından beri yavaş yavaş ayağa kalkan, sistemi oturan, demokratik alışkanlıkları, ekonomisi, sanayisi yerleşen Türkiye arasında bir el ense yaşanmaktadır. Türkiye’yi yokluyorlar, Türkiye’ye el ense çekiyorlar ama bu sefer tutturamıyorlar. Bunları size anlatmaktaki muradım şudur. Bu ülkeye kaymakam olacaksınız, buna talipsiniz. Yapacağınız her iş, Türkiye’yi bu elenselere karşı daha dayanıklı hale getirecek, ayaklarını daha sağlam bastıracaktır. Bir devletin ve hükümetin en önemli görevi milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin tüm ilçelerinde Türkiye'nin tüm sinir uçlarında yerine getireceksiniz."

Kaynak: AA