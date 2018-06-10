İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Sultan Camii'nde teravih namazını kıldıktan sonra meydanda vatandaşlara hitap etti.

Dünyanın birçok yerinde mazlumların olduğunu aktaran Soylu, Türk milletinin büyük ve asil bir millet olduğunu söyledi.

Soylu, yıllardan beri Türkiye'nin kültürünün, inancının, geleneklerinin, vatan sevgisinin elinden alınmak istendiğini vurgulayarak, "Şükürler olsun ki ne ata sevgimizi ne kültürümüzü ne inancımızı ne değerlerimizi bizden alamadılar. Nereden geldik nereye gidiyoruz biz bunu biliyoruz. Şu ezanlar Allahuekber diye okunmuyordu, Tanrı uludur diye okunuyordu. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede 28 Şubat gününden itibaren 15 yaşın altındaki çocuklarımızı Kur'an'ıyla inancıyla buluşturmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve yasakladılar." diye konuştu.

"100 liranın 86 lirası vergi gelirlerinden faiz baronlarına gidiyordu"

Geçmişte Türkiye'de her 100 liranın 86 lirasının vergi gelirlerinden faize gittiğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızarlar tabi Recep Tayyip Erdoğan'a. Niye 100 liranın 86 lirası vergi gelirlerinden faiz baronlarına dünyaya gidiyordu da sen bunları vermedin ve bu 75 lirasını yatırıma verdin. Kimi yerde okul yaptın kimi yerde üniversite yaptın kimi yerde Marmaray yaptın kimi yerde yollar, köprüler, barajlar yaptın ve bu ülkeyi mahmur etmek istedin de bunu dünyadaki faiz baronlarına niçin vermedin diye kızarlar tabi.

"Musluklardan kan akıtarak oradaki kardeşlerimizi korkutmak istediler"

Bu millet tarihini, değerlerini 400 yıl komşuluk yaptıklarını unutmadı. Bu millet sırtını komşusuna dünya zulmetse de dönmedi. Dünyanın neresinde zulüm varsa orada sessiz kalayım da bana bir şey olmasın demedi. Hangi güçlü ülke olursa olsun gerçeği haykırmaya çalıştı."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve anlayışla beraber Güneydoğu ve Doğu'da bir tek genç kızın artık terörist yapılmak için ailesinden ayrılıp dağa götürülemediğini belirtti.

Güneydoğu ve Doğu'da şu anda huzur olduğuna dikkati çeken Soylu, "Musluklardan kan akıtarak oradaki kardeşlerimizi korkutmak istediler. Biz orada kayyumlarımızla ve kaymakamlarımızla beraber ele aldığımız belediyelerle beraber musluklardan kan akıtmadık. Hakkari'de 30 günde 1 gün su akıyordu şimdi 30 günde 30 gün su akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün su akıyordu bugün 7 günde 7 gün su akıyor. Beytüşşebap'da musluklardan kahverengi su akıyordu bugün bembeyaz berrak su akıyor. Onlar milletimizi tehdit edip musluktan kan akıttılar biz de oradaki milletimize hizmetkar olduk ve onlara berrak su akıttık, aramızdaki fark bu. Bizim medeniyetimizin farkı bu." dedi.

'Türkiye, Kandil'de kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir'

Soylu, vatandaşların "Kandil'i istiyoruz" çağrıları üzerine şunları söyledi:

"Siz merak etmeyin. Onlar eskidendi. Türkiye rahat bir şekilde gücüyle, kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi."

Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil atan Soylu, birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA