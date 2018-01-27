İçişleri Bakanı Soylu: TTB'nin açıklamaları ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti Denizli Merkezefendi İlçe Teşkilatı'nın ikinci olağan kongresine katıldı.

"Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamaları ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir"

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamasını kınayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bazen içim içimi yiyor, Türkiye'nin anlı şanlı dernekleri, bir şekilde odaları, en son Türk Tabipleri Birliği... Bu anlayışı duyduğumuzda bu anlayışı okuduğumuzda, hissettiğimizde acaba bunlar bu memlekete mensup mu kendi kendimize soruyoruz. Siyaset de biter, bakanlık da biter ama hayatınızın en önemli ve onurlu işi bu memleketin mensubu olmaktır ve bu millete tabi olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta ve barıştayken bir terör örgütüyle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir, başka hiçbir şey değildir."

"Dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz"

Soylu, Türkiye'nin menfaat hesabı yapmadan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, komşusunu da unutmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz, 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. İfade etmek istiyorum ki her birisi seslerini kestiler. Bugün Amerika orada terör örgütüne sahip çıkıyor PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor, 5 bin tır silah gönderiyor, yüzlerce kargo uçağıyla birlikte orada o bölgenin kaos içerisine girmesine zemin hazırlıyor."

"Başkasının toprağına göz diken bir millet hiçbir olmadık"

Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen mücadeleye vurgu yapan Bakan Soylu, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır." dedi.

"Türkiye'nin terörle mücadeledeki adımları birilerinin hesabını bozdu"

Ülke genelinde turist sayısının arttığını ve işsizlikle mücadelenin devam ettiğini anlatan Soylu, terör örgütleriyle mücadele edilirken Türkiye'nin attığı bu büyük adımların birilerinin hesaplarını bozduğuna dikkati çekti.

Soylu, Türkiye'nin PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ettiğini, bunları yaparken de 15 Temmuz'da verilmiş demokrasi ve hürriyet mücadelesinin bir benzerini verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA