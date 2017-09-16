İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Soylu, AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nin ardından Esiroğlu Mahallesi'ndeki Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezine geçti.

Soylu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Sevil ile diğer ilgililerce karşılandı.

Eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet eden Soylu, öğrencilere "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyarette Bakan Soylu'ya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi eşlik etti.