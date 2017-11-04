İçişleri Bakanı Soylu: Teröristler tarihi bir cevap aldı

Trabzon'da muhtarlarla yaptığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin tek tek hedeflerine doğru ilerlediğine dikkat çekti.

Soylu, Türkiye'nin demokrasisini geliştirirken, aynı zamanda teknolojik seviyesini, savunma sanayisindeki yerlilik, millilik oranını önemli ölçüde geliştirdiğini de belirtti.

Türkiye’nin bu gelişiminden rahatsız duyanların olacağını söyleyen Bakan Soylu, "Bizim sürekli olarak, etrafımızdaki coğrafyayla ilişkimizi sıkı biçimde kurmamasını isteyenler olacaktır. Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmesinden rahatsız olanlar muhakkak olacaktır ama biz de istikametimize ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bu büyük makro meseleler gibi mahallerdeki yol ve kanalizasyon sorunlarının da kendi problemleri olduğunu belirten Soylu, bütün sorunları tek tek konuşarak ele alacaklarını söyledi.

"Evlatlarımız, göğüs göğüse mücadele etmişler"

Dün Şemdinli'de olduğunu anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Orada o mücadeleyi gerçekleştiren evlatlarımızın anlattıkları tüylerimi diken diken etti, göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve ağaçlık alandan istifade ederek böyle bir sızma gerçekleştirmek istemişler ama tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin hem Mehmetçiğimizin hem oradaki güvenlik kuvvetlerimizin gücünü net bir şekilde gördüler."

"24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, "Çok uzun zamandır ilk kez böyle bir ders veriliyor onlara." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi canlı, 8’i etkisiz olmak üzere 9'u Tunceli’de, 11 tanesi de Bestlerdereler dediğimiz mevkide. Tunceli'deki 9 tanesinin 4’ü de gri listede yani oradaki yönetici pozisyonunda olanlar. Biliyorsunuz orada Tunceli Pülümür yolu var, orada epey zamandan beri güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir temizlik gerçekleştiriyorlar. Nazımiye tarafındaki olanlarda da bir şekilde bir temizlik daha gerçekleşmiş oldu. O yolu biraz daha böylece rahatlaşmış olduk."