  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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İçişleri Bakanı Soylu 'tecrübe paylaşımı' konferansına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "tecrübe paylaşımı" konferansına katıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu tecrübe paylaşımı konferansına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde tecrübe paylaşımı konferansı düzenlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından düzenlenen "tecrübe paylaşımı" konferansında İçişleri Bakanı Soylu, Akademi Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, ilgililer ve Akademi'de öğrenim gören personel ile bir araya geldi.

Bakan Soylu'nun ilk dersi verdiği konferans, telekonferans yolu ile Türkiye genelinde 3 bin 698 jandarma personeli tarafından da izlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 25 Temmuz 2016'da teşkilatın subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak üzere, bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ile kurslar bulunan, İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştu.

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, tecrübe paylaşımı konferansı
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