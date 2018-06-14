İçişleri Bakanı Soylu: Suruç saldırısında hazırlanmış bir durum söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Of Hayrat Vakfı'nın iftarı sonrası Suruç'taki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, gereği yerine getirilecektir. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız." diye konuştu.

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