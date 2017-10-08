İçişleri Bakanı Soylu şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da, 4 Ekim'de Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli piyade er Abdil Kılınç'ın Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş köyündeki ailesini ziyaret etti.

Soylu, burada, şehidin babası Bekir Kılınç'a başsağlığı diledi. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Soylu, şehidin babası Bekir Kılınç'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Ziyarete, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih kayacan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.