İçişleri Bakanı Soylu Polis Radyosu'na konuk oldu, haber sundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri için Türkiye Polis Radyosu "Basında Bugün Programı"na konuk oldu.

Bakan Soylu, mikrofon başına geçti ve haberleri, gazete manşetlerini okudu. Azez, Afrin ve Şırnak'ta görevli polislere telefon bağlantısı yaptı.

Süleyman Soylu'nun sonraki durağı "10 Nisan Polis Karakolu" oldu. Asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gösterdikleri fedakarlık için polislere ve ailelerine teşekkür etti.

Emniyet personeliyle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet personeli katıldı.

Soylu, polislerin görevlerinin önemine şu sözlerle anlattı:

"Sabahın erken saatlerinde Azez, Afrin, Şırnak, İstanbul'daki polis arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Aslında konuştuğumuz hinterlant yaptığınız görevi ve bu memleket için öneminizi bir kez daha ifade ediyor. Hepinizin huzurunda tüm Polis Teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Çıtayı her gün yükseltiyorsunuz."

Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 memnuniyet araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 74,4'ünün asayişten birinci derecede memnun olduğuna işaret eden Soylu, bunu üst noktada tutmak gerektiğini söyledi.

Daha sonra Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, telsizden polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Soylu, telsizden polislere "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Allah sizleri muhafaza etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah büyük milletimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun" diye seslendi.

Kaynak: AA