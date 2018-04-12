İçişleri Bakanı Soylu: PKK'yı neredeyse eylem yapamaz hale getirdik

Resmi ziyaret için Ukrayna'da olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında terör örgütü üzerinde artırdığımız saha baskısı ve yaptığımız operasyonlarla finans kaynaklarını da kurutarak, özellikle sınırlarımız içerisinde PKK'yı neredeyse eylem yapamaz hale getirdik" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, 2017'de göçmen kaçakçılarının 4 bin 500 organizatörünü yakaladıklarını da açıkladı.

Düzensiz göçle mücadele ilgili Soylu, "80 milyon nüfuslu Türkiye bu mücadeleyi verirken 500 milyonluk Avrupa Birliği bu konuda bizi hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olarak biz 'göçü yönetmek' tercihini kullandık oysa Avrupa 'göçü önlemek' tercihini kullandı" dedi.

Kaynak: AA