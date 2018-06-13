İçişleri Bakanı Soylu: PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda konuştu.

"PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz"

Soylu, Türkiye'nin bugün kendi kararını kendisi veren, kendi göbeğini kendisi kesen ve kimseden icazet almayan bir devlet olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu'yla terör örgütlerine ağır darbe indirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, Kandil Operasyonu'nu işaret etti.

"Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'a, Afrin Operasyonu'yla PYD'ye gerekli dersi verdik. İnşallah şimdi de Kandil Operasyonu'yla PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda dünyada örnek bir tavır sergilediğini vurguladı.

Süleyman Soylu, terör örgütünden kaçanların güvenlik güçlerine sığınmasının adaletli davranıldığının bir göstergesi olduğunu anlattı.

"Bizim topraklarımızı zayıf düşürmeye çalışan bir anlayışla uğraşıyoruz"

Birilerinin her zaman bu vatanda gözünün olacağına işaret eden Soylu, 179 yıllık geçmişe sahip jandarmanın milletin huzurunu bozmak isteyenlerin karşısında duracağına inandığını aktardı.

Bakan Soylu, Türkiye ve Anadolu'nun zor topraklar olduğunun altını çizdi.

"Sorumluluğu çok büyüktür. Dünyanın en kıymetli toprağı, dünyanın en kıymetli vatanıdır. Bütün dünyanın gözü olan, emelleri olan, planları olan bir yerdir. Bu 179 yıl önce de böyleydi, bugün de böyledir. Burada devlet olmak, burada millet olmak, burada binlerce yıldır ayakta kalabilmek kolay bir iş değildir. Hepiniz, sorumluluklarımızı en az benim kadar biliyorsunuz. Göçle uğraşıyoruz, terörle uğraşıyoruz, kaçakçılıkla uğraşıyoruz, asayişle uğraşıyoruz, bölgesel çatışmaların ülkemize yansımasıyla uğraşıyoruz, küresel uyuşturucu trafiğiyle uğraşıyoruz. Dünyada hangi melanet icad ediliyorsa, bizim topraklarımıza sevk eden, bu güzel ülkeyi karıştırmaya ve zayıf düşürmeye çalışan bir anlayışla uğraşıyoruz."

"Hava gücümüzü artırmaya dönük yatırımlar yapıyoruz"

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak bütün kolluk birimlerinde teknik imkan ve kabiliyetleri artırma noktasında büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti. 15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

"Yeni bir şevk ve heyecanla çalışmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu çalışmaların her noktasında, gerek kadro tahsisi gerekse teknik araç gereç alımlarında büyük desteklerini gördük. Sadece asayiş noktasında, trafik aracı, motosiklet, olay yeri imha, patlayıcı madde imha aracı gibi araçlarda 2017 yılı rakamımız 674, 2018'de bu rakamı bin 484'e çıkardık. 2017'de profesyonelleşme oranı yüzde 59 olmuş, 2018 yılında da yüzde 65 olması hedeflenmektedir. Özellikle insanlı ve insansız hava gücümüzü artırmaya dönük

yatırımlar yapmaya süratle devam ediyoruz. Bunların yerli üretim araçlar olmasına da milli ve yerlilik oranını artırdığımız için önem veriyoruz. Üç tane atak helikopteri alarak bu konuda önemli bir adım attık."

"2018'de 5 bin 370 kişi aldık"

Bakan Soylu, terörle mücadelede çok önemli başarılara imza atılan hava gücünde 2016 öncesi hiç insansız hava aracı (İHA) ve insanlı keşif uçağı (İKU) olmadığını, 2016 sonrasında 3 İHA, 4 İKU, 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alımı yaptıklarını aktardı.

6 SİHA daha aldıklarını ve SİHA sayısını 12'ye çıkardıklarını belirten Soylu, aynı şekilde personel alımına ve personelin eğitimine de ağırlık verdiklerini vurguladı.

Soylu, 2017'de subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memur olarak 28 bin 100 personel aldıklarını hatırlattı.

"Bunların 22 bini uzman erbaştır. 2018'de 5 bin 370 kişi aldık. 25 bin uzman erbaşımızın da alım süreci başlamıştır, peyderpey alımlar devam etmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, bir kahraman eğitim merkezi olarak harıl harıl çalışmaktadır."

Yılbaşından bugüne kadar 684 sığınak ve barınağın imha ediliğini belirten Soylu, bu yıl 11 Haziran itibarıyla 32 bin 730 terör operasyonunun düzenlendiği kaydetti.

Bakan Soylu, 11 Haziran itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 548 olduğunu vurguladı.

"Bütün bunlar güçlü bir devletin yapabileceği işlerdir. Sağdan soldan borç alarak, silah alacak parayı faizle borçlanarak, başka ülkelerin nazını çekerek bu mücadeleyi yürütemezsiniz. Kendi evlatlarınız bir şeyler üretmelidir. Kasanızda, bütçenizde kendi paranız olmalıdır. Elbette ki dışarıdan bir şeyler alacaksınız ama karşınızdaki muhatabınız bilmelidir ki bu Türkler bize muhtaç değildir, bu devlet güçlü bir devlettir, bu millet sıkıştırmaya gelmez, oyun oynamaya gelmez bir devlettir."

Kaynak: AA