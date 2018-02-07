İçişleri Bakanı Soylu: Özel güvenlik arkadaşımız bombalı çantayı atlamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”na katıldı.

Programdan konuşan Bakan Soylu, terör eylemlerinde ve teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan asker, polis ve sivilleri rahmet diledi.

"Kafalarında ne soru varsa cevabı dünkü Atme saldırısıdır"

Bakan Soylu, Hatay sınırındaki Atme kampına dün gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, “Hani birileri PYD’nin terör örgütü olduğuna ikna olmamış veyahut elinde istihbarat yokmuş. Hani birileri 5 bin tır silahı DEAŞ ile savaşmak için vermiş de Türkiye’nin endişesine gerek yokmuş. Hani birileri sivil kayıplar konusunda endişeliymiş, itidal çağrısında bulunuyormuş. Kafalarında ne soru varsa cevabı dünkü Atme saldırısıdır. Kimse bu meseleyi ‘insanlığın geldiği nokta’ gibi kokuşmuş ifadelerle sulandırmasın." dedi.

"ABD bu silahları hibe etmiştir"

"Kimin ne yaptığı nettir. Silahı veren bellidir, kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu belidir. PYD teröristtir, PKK ile yandaştır" diyerek ABD'nin teröristlere bu silahları hibe ettiğini vurguladı.

"Sivil kayıpları önemseyen dünya seyirci kalıyor"

Soylu,"Sivil kayıpları önemseyen dünya kamuoyunun burada söyleyecekleri sözleri olmalıdır. Dün 15 Temmuz’a sessiz kalan dünya, kendilerini demokrasi havarisi olarak nitelendiren dünya bugün bu sivil ölümlere ve bir terör örgütünün coğrafyayı nasıl istikrarsızlaştırdığına seyirci kalmakta. Bir kısmı silahları ile, bir kısmı paraları ile birlikte Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasını kendi çıkarlarına uygun bulmaktadır” diye konuştu.

“Özel güvenlik arkadaşımız bombalı çantayı atlamış”

Özel güvenlik hizmetinin önemini vurgulayan Bakan Soylu, Ankara Çukurambar Vergi Dairesinde gerçekleşen patlamayı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir kaza patlaması bilgisi geldi. Sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir eylem olabilir mi diye tetkik ettiler. Kamerada bir şahıs görünüyor, bir çantayı direkt dibine bırakıyor. Çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil, bombalı eylem."

Ankara'da patlama

Sabah saat 04.00’de Osmaniye girişinde teröristin yakalandığını ve ilgili 19 kişinin de yakalandığını söyleyen Soylu, güvenlik elemanlarının ihmaline dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Burada önemli olan şu; bu çanta oraya bırakıldı. Bir özel güvenlik arkadaşımız kameraları izliyor. Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım. Bu yaptığınız o kadar önemli ki. O kadar önemsiyoruz ki. AVM’den hastanelere kadar, okullardan statlara kadar bilmenizi istiyorum yaptığınız iş bizim için vazgeçilmez bir iş”

“Sıkıştırdığımız teröristlerin şehirlerde yapacağı hamlelere karşı durmalıyız”

Özel güvenlik görevlilerine uyarılarda da bulunan Soylu, “Orada sıkıştırdığımız teröristlerin şehirlerde yapacakları asimetrik hamlelere karşı durmalıyız. Sizden 24 görev başında dikkat istiyorum. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Zeytin Dalı Harekatımızın ilk günlerinde özellikle şehirlerimizde kuş uçurtmamamız lazım. Bunu birlikte sağlamalıyız. Size olan inancımız, güvencimiz tamdır” dedi.

Kaynak: İHA