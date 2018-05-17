İçişleri Bakanı Soylu, Mehmetçik ile sahur yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle geldiği Başkale ilçesi Albayrak 3. Hudut Piyade Birliği'nde askerlerle sahur yaptı.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu sahur duasının ardından konuşan Soylu, Ramazan ayının insanlık için bir fırsat olduğunu anlattı.

Ramazanda ailelerin de aynı sofrada buluştuğunu ifade eden Soylu, "Bütün bunlar bizi bir arada tutan unsurlardır. Burada yaptığınız hudut görevi esas itibarıyla bir milletin en onurlu görevidir. Kolay değildir bir göreve 'namus' diyebilmek. Onun için bu mübarek Ramazan ayında ve bir sahur kahvaltısını hep birlikte yaptık." dedi.

"Burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum"

Güvenlik güçlerinin çok başarılı işler gerçekleştirdiğini dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler gerçekleştiriyorsunuz ve bu başarılı işlerle bu memlekete yapılmak istenen kötülüklere fırsat vermiyorsunuz. Allah da onlara fırsat vermesin inşallah. Görüyorsunuz Filistin'de çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Bunlar acımasız ve vicdansızdırlar. Allah muhafaza zayıf düştüğümüz andan itibaren bize kötü davranıyorlar, biz kötü davranılmayı hak eden bir millet değiliz. Türlü türlü felaketler başımıza bulaştırmak istediler ama şu tablo Türk milletimizin emeğidir. Herkes vazifesini iyi yapacak. Huduttaki Mehmetçik ile onlarla beraber kol kola mücadele eden jandarmamız, polisimiz, doktoru, milletvekili, bakanı da herkes görevini yapacak. Biz vazifemizi iyi yaparsak ve sağlam sarılırsak, sarılıp sahip çıkarsak işimizi rast getirecek Cenab-ı Allah'tır. Sizlerle birlikte bir mübarek Ramazan ayında burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hayatımın en güzel gecelerinden birini sizler sayesinde sahurda burada geçiriyorum."

Bakan Soylu'ya, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de eşlik etti.

Kaynak: AA